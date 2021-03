Marta Nieto estalla contra los comentarios machistas en la alfombra roja de los Goya: "Qué pena y qué vergüenza"

Un vídeo en el que se escucha a dos hombres comentando el físico de las mujeres que desfilan por la alfombra roja de los premios Goya enturbio la noche grande del cine español. La actriz Marta Nieto fue una de las afectadas por estos insultos y comentarios machistas que dos individuos lanzaron durante una retransmisión de la alfombra roja de los Premios Goya.

Varios usuarios de Twitter compartieron en la noche del sábado un vídeo en el que se ve a la actriz Marta Nieto posando en la alfombra roja del hotel Miramar de Málaga mientras dos hombres comentan su aparición.

"Esta se llama Marta Nieto, mi prima", comenta uno de los hombres. "¿Tu prima? Pues preséntamela", le responde el otro. El tono soez y machista de la conversación fue empeorando cuando aparecieron más mujeres asistentes a la gala, entre ellas, la cantante Nathy Peluso.

"¿Está buena, verdad?", continúan conversando, "Pues te digo una cosa, es la que más buena está. Porque las demás eran todas 'esqueletillos'. Solamente una cantante... La "Nancy" Peluso. Bueno, y una que parecía un putón verbenero. Toda llena de tatuajes. ¡Digo 'esa cobra'! Pero puta, puta, puta... ¡qué pinta!".

El vídeo enseguida se hizo viral y las redes condenaron unánimemente este tipo de comentarios, en vísperas, además, del 8M.

Una de las afectadas por el machismo de los dos hombres, la actriz Marta Nieto, ha estallado contra este tipo de comportamientos en su perfil de Instagram, y ha señalado que le gustaría "gritar de rabia".

"Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios el 8-M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer".

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotros. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro. Para nuestro placer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo", ha escrito Marta Nieto en varias historias de su perfil de Instagram.