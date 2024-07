Coca-Cola pasa del compromiso a la acción para construir un mundo mejor

Junto a The Coca-Cola Company, cuentan con This is Forward, una estrategia de sostenibilidad a largo plazo con un plan de acción que establece medidas en seis áreas clave en las que tienen un impacto significativo y que son prioritarias para sus grupos de interés: acción climática, envases sostenibles, gestión del agua, el bienestar de sus empleados y de los que trabajan en su cadena de valor, la salud y bienestar del consumidor, nuestra contribución a las comunidades locales.

En cada una de estas áreas, han asumido compromisos firmes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Juntos, brindan una dirección clara a su forma de trabajar con sus partners en toda la cadena de valor para construir un futuro mejor: para nuestro negocio, para las personas y para el planeta. No hay vuelta atrás. Esto es This is Forward.

This is Forward se ha ampliado para cubrir sus mercados de Europa, Australia, el Pacífico e Indonesia. Se trata de un plan de acción unificado por el que trabajaran en 31 países de todo el mundo y que incluye compromisos de sostenibilidad ambiciosos y con plazos concretos.