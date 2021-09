¿Afecta la mascarilla a nuestra respiración?

Aseguran los progenitores que la pequeña tiene problemas respiratorios y no puede llevar mascarilla. Sin embargo, no presentan ningún informe que documente este problema.

NORMATIVA JUNTA

La normativa de la Junta de Andalucía no permite entrar a los mayores de seis años a un centro escolar sin mascarilla a menos que lo justifiquen adecuadamente. Por parte de la Fiscalía de Menores ya se ha abierto un expediente de protección de riesgo de la menor. Los padres alegan problemas respiratorios pero sin mostrar pruebas. Desde la Asociación de Asmáticos, María Victoria Palomares, asegura que precisamente la gente con problemas respiratorios son los que más necesitan usar mascarilla.

Mientras la Junta no le deja entrar al colegio sin mascarilla y los padres no la llevan. Aumentan así los días de ausencia de la menor que ve su educación afectada. Onda Cero ha consultado a expertos en derecho infantil. Aseguran que se debería otorgar ya una alternativa educacional a la menor para que pueda, al menos, dar clase de forma telemática. Sobre el caso se ha llegado a pronunciar el consejero de educación Javier Imbroda, que asegura la Junta no cuenta aún con la documentación que testifica problemas respiratorios.