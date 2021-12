Noticias matinales de Granada del 31/12/2021

LEER MÁS Noticias matinales de Granada del 30/12/2021

Muy buenos días. Último día de 2021, despierta Granada con 8 grados, llegaremos a los 24 grados en Granada Capital. ¿Qué tal están? Un año más no habrá uvas en la plaza del Carmen y despedimos el año fastidiados por el coronavirus. A la espera todavía de actualizar los datos de hoy, el último parte de contagios notifica 2175 positivos en COVID en un día, cifra altísima. Los hospitalizados son menos para el alto ratio de contagios que tenemos: 128 personas permanecen ingresadas en la provincia, 18 en las unidades de cuidados intensivos. También nos despedimos con la luz muy cara, con los precios de los productos en alza en consecuencia… somos un poco menos nosotros, estamos cansados, a quien engañar. Granada, como tantas ciudades, ha visto desaparecer comercios y bares. El Café Lisboa. Ya no existe la alacena de las monjas de Carlos Cano. Y tantas tiendas de ropa. Decía nuestro presidente triunfalista que 2021 iba a ser el año de la recuperación, no ha sido así. Esperemos que 2022, como si vaticinan algunos científicos y sanitarios, si sea el fin de la pandemia. En todo caso, previsiones aparte, lo que sí queda claro es que juntos somos imparables y que tenemos que animarlos los unos a los otros.

A todo esto, conocemos ya el dispositivo de seguridad de Plaza del Carmenn para los tres grandes eventos que nos quedan de Navidad. La Nochevieja, la Toma y la Cabalgata. Dispositivo de seguridad que contará con cerca de 200 agentes. Habrá hasta 80 desvíos del tráfico. Y una cuestión importante que nos ha respondido la propia edil de Seguridad, Raquel Ruz, en Onda Cero. Si finalmente la escalada de la incidencia continúa al alza, la cabalgata puede ser suspendida. Los escenarios siguen abiertos.

Otros municipios con tasas altas, como Cenes de la Vega (tasa 1.226) se ha suspendido la tradicional cabalgata de los Reyes Magos y su séquito de acompañamiento y se han propuesto actividades alternativas. En Láchar (1.087) la pandemia ha obligado a suspender el torneo de fútbol, mientras que en otros municipios se ha cancelado la tradicional carrera de San Silvestre. En Moraleda de Zafayona (tasa 1.315) la decisión ha sido drástica ante la previsión de las autoridades sanitarias de que la incidencia siga subiendo y se ha optado por "posponer" todas las actividades programadas para la Navidad a excepción de la Cabalgata de Reyes.