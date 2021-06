Patricia Rodríguez pretende sustituir al director deportivo Fran Sánchez por un desconocido, Mikel Martija

Hoy en nuestro nuevo programa de deportes hablaremos de la gestión que hasta hoy, sobre todo en el apartado deportivo, está llevando a cabo la director ejecutiva del Granada CF, Patricia Rodríguez. Algunas de sus decisiones están siendo muy cuestionadas por algunos seguidores rojiblancos, y con toda razón. La gente, el aficionado de a pie, no entiende cómo se puede deshacer todo lo que estaba funcionando bien, que ha propiciado la mejor época de resultados del conjunto rojiblanco. Este axioma, que repetimos una y otra vez, no ha podido ser contradicho por nada y por nadie, hasta ahora. Pero se puede cambiar, todo es renovable. Pero es mucho más complicado explicar decisiones y destituciones cuando lo que llega nuevo no es ni mucho menos mejor que lo que estamos tirando a la calle, a veces, con desprecio. Estamos hablando, en este caso, de la figura del hasta ahora director deportivo, Fran Sánchez.

En la potestad de la nueva mandataria se encuentra tomar medidas para hacer un Granada CF mejor, pero se podría entender que los cambios fueran encaminados a fichar a un hombre de experiencia contrastada y que reúna en torno a su figura éxitos sobradamente demostrados. Pero todo apunta a que no es este el caso. Lo que se está proponiendo, y por eso está siendo tan discutido el rumor, es el fichaje de un tal Mikel Martija, un hombre que ha sido durante los últimos años segundo de a bordo de Fran Garagarza, el secretario técnico la SD Eibar, club que en las últimas siete temporadas ha descendido dos veces a segunda división. La comparación, en lo negativo, es aplastante. Es decir, estamos cambiando al director deportivo responsable de la participación del equipo en Europa por otro que ha sido el segundo de un señor que ha participado dos veces en el descenso de un equipo.

Esto es, querida Patricia, difícil de explicar, por torpes que seamos los aficionados. Sinceramente, ni lo entiendo ni tampoco lo hacen muchos aficionados.

De esto y mucho más hablamos hoy.