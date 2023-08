Escucha los deportes de Granada y los movimientos de mercado y fichajes en el Granada CF, con Pedro Lara y todo su equipo

Onda Deportiva Granada, jueves 24/8/2023

A los dirigentes del Granada CF les está costando un mundo poder cerrar este año la plantilla. En los diferentes medios de comunicación, y en general los mentideros futbolísticos, no paran de aparecer nombres de jugadores como futuribles rojiblancos, pero por ahora nada de nada. El problema se centra fundamentalmente en las no salidas de futbolistas que no cuentan para Paco López, a los que el club no puede o no sabe colocar en otros equipos. Una situación de bloqueo que mantiene en vilo a los aficionados granadinistas.