El Granada CF recibe, con bajas, a un Atlético de Madrid en crisis

El Atlético de Madrid llega en crisis a Los Cármenes, sí, pero puede confeccionar un once inicial de gran garantía para poder ganar con absoluta solvencia el partido. A pesar de las bajas, Simeone podría alinear de inicio el siguiente once: Oblak en portería, cuatro hombres en defensa: Trippier, Felipe, Kondogbia, Mario Hermoso; dos en el centro del campo: Koke y Rodrigo de Paul; otros dos en las bandas de ataque: Lemar y Carrasco y dos puntas: Joao Félix y Luis Suárez. Un once inicial, por lo tanto, que no se lo salta un galgo. Considerar, pues, el partido de hoy como "de asequible" para el Granada CF es desconocer la calidad de los jugadores del rival. No obstante, los colchoneros llegan a esta jornada aplazada en plena crisis de marcadores contrarios (tres partidos consecutivos perdidos) y los rojiblancos granadinos lo hacen justo en sentido contrario, con tres partidos sin perder, dos de los cuales han sido ganados.

¿Cómo recibirá Los Cármenes esta tarde a Robert Moreno?

Seguro que será un buen partido, que posee una sola incógnita, la de cómo van a recibir los aficionados al técnico Robert Moreno.