El Granada CF presenta a Luis Maximiano y no cierra la puerta a más fichajes. Onda Deportiva Granada 18/08/2021

El Granada CF ha presentado esta mañana de manera oficial al nuevo guardameta portugués Luis Maximiano, que ha hablado en un casi perfecto castellano. El cancerbero ha afirmado que no quiere que lo comparen con nadie, tampoco con Rui Silva, a quien ha dicho no conocer personalmente. El director deportivo Pep Boada ha comentado la posibilidad de más incorporaciones y la posible salida de varios jugadores con los que no cuenta Robert Moreno. Ha hablado del jugador coreano del valencia Kang In Lee y la posibilidad de que llegue al conjunto rojiblanco como trueque con algún futbolista de la plantilla, al igual que podrían venir a Los Cármenes otros jugadores jóvenes del fútbol español. Lo que parece evidente es que el equipo necesita refuerzos para mejorar la imagen dada en Villarreal, más allá del empate, que fue un marcador excelente. No obstante, en nuestro programa de hoy hablaremos del asunto de los abonos y los sorteos que están sufriendo los aficionados para poder entrar al estadio a causa de la pandemia. Escucharemos, como cada día, a los oyentes.