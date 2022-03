El Granada CF piensa ya en Valencia y en la necesidad de ganar para huir del descenso

El Granada CF necesita ganar ya. Ese es el mensaje que tiene claro el vestuario. Pero el rival al que se enfrenta esta semana el conjunto rojiblanco no es fácil. No obstante, a favor de los nuestros estará el que ayer, el Valencia CF, tuvo que emplearse a fondo para poder eliminar al ATH.Bilbao en las semifinales de la Copa del Rey, para poder así acceder a la final de la competición. Hace muchos años que los valencianos no consiguen un título y, por lo tanto, el partido era especialmente importante para ellos. El cansancio acumulado por los hombres de Bordalás puede ser uno de los aliados de los de Robert Moreno para, como mínimo, poder puntuar en ese partido. Ayer también se disputó otro encuentro, el aplazado en su día entre el Mallorca y la Real Sociedad, con un buen resultado para los granadinistas ya que el cuadro donostiarra venció a domicilio al conjunto balear por cero golea a dos. Por lo tanto, el Mallorca no se escapa en la tabla clasificatoria y sigue siendo un directo rival más en la lucha por la permanencia para los rojiblancos horizontales.

Hoy en nuestro programa hablaremos de la necesidad de ganar y por qué los responsables del club de Los Cármenes no han despedido aún a su entrenador. De esos y otros asuntos más tratamos hoy en animada tertulia.