El Granada CF se enfrenta a un Barça en crisis

El conjunto rojiblanco se podría aprovechar tanto de las ausencias en el conjunto blaugrana como del mal momento deportivo que atraviesa el equipo, aunque bien es cierto que si los de Koeman vencen el partido aplazado que tienen pendiente, podrían pasar a coliderar la liga junto a Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid.

¿Una ocasión de oro para puntuar?

Pero es evidente que no se encuentran en su mejor momento de juego. Esta misma semana ya se volvió a observar, en Champions, que un fuerte Bayern volvió pasó por encima del conjunto catalán.

De cualquier manera, no será un partido nada fácil, porque si en mal momento se encuentra el Barça, pero incluso podría estar el Granada, que aún no conoce la victoria en lo que llevamos de campeonato. No obstante da la sensación de que podríamos tener una ocasión de oro para poder puntuar.