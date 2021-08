El Granada CF consigue un valioso punto en Villarreal en un mal partido. Onda Deportiva Granada 17/08/2021

El Granada CF comenzó con buen pie la temporada empatando en un estadio difícil, el de La Cerámica de Villarreal. No obstante el resultado de empate a cero no hizo del todo justicia al juego desplegado por uno y otro equipo, sobre todo por las ocasiones generadas ya que los de Unai Emery gozaron de varias, algunas de las cuales a puerta vacía, que afortunadamente no lograron convertir en gol. Los de Robert Moreno comenzaron nerviosos y descolocados, a merced de la pareja de delanteros amarilla, Gerard Moreno y Día, que desarbolaron la zaga granadina, pero no tuvieron acierto. En la segunda mitad los rojiblancos mostraron mejores formas y más cohesión defensiva, algo que unido a la expulsión de Foyth en el conjunto villarrealense, sirvió para que pusieran cerco al portal de Rulli aunque con una sola ocasión para marcar, la que tuvo Jorge Molina durante los minutos en los que actuó sobre el terreno de juego. Por lo demás, hoy en nuestro programa de deportes nos haremos eco de la llegada de un nuevo portero al Granada CF, Luis Maximiano, por el que el club tendrá que pagar el Sporting de Portugal una cantidad elevada, 4.5 millones de euros. Hablaremos también del sorteo para entrar a Los Cármenes en el primer partido como local de los rojiblancos ante el Valencia y del fondo CVC al que se ha abonado el club que dirige Patricia Rodríguez.