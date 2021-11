El debate sobre la figura de Robert Moreno continúa

El entrenador del Granada CF ha sido y sigue siendo uno de los técnicos más controvertidos en la historia más reciente del club. Llegó con la vitola de seleccionador nacional y ha protagonizado declaraciones y comportamientos que no han pasado inadvertidos para la afición. Pero al final los hechos que avalan o no al catalán, como a cualquier otro técnico, son los resultados y estos, por desgracia, no han acompañado en la medida que él hubiera querido.

Al filo del descenso

Por este motivo, a pesar del partido del Ciudad de Valencia ante el Levante, el equipo sigue ahora al filo del descenso y los seguidores, para evitar nuevos cánticos pidiendo su marcha, piden mayoritariamente resultados.

Por eso hoy en nuestro programa de deportes seguiremos hablando y analizando la figura del entrenador rojiblanco, ya que el calendario que tiene por delante es altamente complicado, con visita del Real Madrid y viaje posterior a Bilbao, que hace que la posibilidad de una nueva victoria sea altamente complicada, aunque no imposible. De esto y mucho más hablamos en la edición de hoy jueves del Onda Deportiva Granada.