La confección de un buen equipo es lo que separa, por ahora, a Diego Martínez y al Granada CF para su renovación. Onda Deportiva Granada 27/04/2021

Tras el relevo en los despachos de la dirección general, la principal y gran preocupación en el Granada CF es la renovación de Diego Martínez. Diego ha sido la gran figura de este proyecto. Gracias a el se ha podido alcanzar una estabilidad deportiva que nunca conoció la institución rojiblanca, jamás se llegó tan lejos y nunca este equipo encadenó tres temporadas consecutivas de gloria, hasta llegar a competición europea. Y todo esto partiendo de un presupuesto muy humilde, que nunca hubiera podido exigir nada parecido. Por lo tanto, el objetivo no puede ser otro que el de atar, como sea, su continuidad.

El dato más positivo de las negociaciones que, entre bastidores mantienen las partes, es que el acuerdo económico se podría considerar alcanzado. El técnico, de cerrarse definitivamente ese pacto, cobrará más que estos años atrás, cuando fue uno de los entrenadores peores pagados del fútbol español y, por supuesto, el más rentable con diferencia en virtud de lo percibido. Pero lo que separa al vigués de estampar su firma en el nuevo contrato, es el proyecto deportivo. Martínez no quiere escuchar hablar del Granada CF si lo que se le ofrece es un equipo peor, que pierda potencial con respecto al actual. Es ambicioso y quiere más, ansía con superar el actual listón deportivo y para ello necesita que jugadores que han mantenido el gran nivel exhibido como Yangel Herrera y Robert Kenedy continúen en el equipo, el primero como propiedad del club (habría que pagar 20 millones al Manchester City) y el segundo intentando, al menos, una nueva cesión del Chelsea. Además, para que el ritmo no decaiga, Diego Martínez quiere que no se venda ni uno de los grandes futbolistas que componen esta plantilla.

Para cumplir con las pretensiones del técnico, Rentao Yi tendrá que desembolsar cantidades importantes de dinero. ¿Está dispuesto a ello? Ya lo veremos.

De esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa. Espero que sea de su agrado.