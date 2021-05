El Comité de Competición sanciona a Soldado con tres partidos tras los incidentes del partido ante el Cádiz CF. Onda Deportiva Granada 5/05/2021

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido hoy castigar con 3 partidos a Roberto Soldado, a tenor de los incidentes protagonizados por el delantero rojiblanco el pasado domingo en el partido que enfrentó a su equipo, el Granada CF, ante el Cádiz CF. A pesar de que la sanción parece no excesivamente dura, según lo esperado, ya que se especulaba con la posibilidad de que el castigo hubiera llegado hasta incluso cinco partidos, si los abogados de la defensa no hubieran sido capaces de demostrar la inexistencia de los insultos a los árbitros, que el colegiado Díaz de Mera había dejado reflejado en el acta, el club rojiblanco va a recurrir ante el Comité de Apelación la decisión del comité sancionador por considerarla excesiva, en virtud de los acontecimientos y de que en el vídeo que ya ha presentado la institución granadina no se perciben las palabras que el árbitro refleja en el acta, sino otras expresiones que no coinciden precisamente con los insultos de los que se queja el colegiado.

Hoy también en nuestro programa de deportes hablaremos de las posibilidades del Granada CF de meterse en una plaza de competición europea, algo que no pasará nunca si el conjunto dirigido por Diego Martínez queda en la octava plaza de la tabla clasificatoria, ya que aunque el Villarreal quede campeón de la Europa League, esa plaza de Conferencia League no pasaría a esa posición 8, sino que la Europa League de la próxima campaña tendría un representante español menos. Y la representación europea sólo llegaría hasta la séptima posición.

En nuestro programa tocaremos en abundancia, un día más, la tardanza en la decisión de Diego Martínez en la contestación a la oferta que el Granada CF le ha girado para intentar su renovación. Lo que queda claro es que si esta respuesta no llega hasta el final de esta temporada, tal y como ya afirmábamos ayer, la planificación puede quedar gravemente tocada.