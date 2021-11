Ciento diez euros, precio de la entrada más barata para ver al Real Madrid en Los Cármenes

Los precios para el partido Granada CF - Real Madrid han escandalizado a algunos aficionados al fútbol, granadinos de nacimiento o de adopción. O que simplemente se encuentran en la ciudad realizando una carrera universitaria. O que son de localidades vecinas o también de provincias colindantes. Entiendo, en este caso, que tienen poca o ninguna razón para escandalizarse por estos temas. Primero porque estos precios, 110 euros la más barata y 180 una tribuna, son habituales en el resto de campos del fútbol español, cuando se trata de la visita de todo un Real Madrid o FC.Barcelona. Incluso en los últimos años suelen ser similares en el caso de la visita del Atlético de Madrid. Es decir, el club rojiblanco no es ninguna excepción en la toma de esta medida. Otro motivo por el que no deben escandalizarse esos aficionados que sólo quieren pisar Los Cármenes para ver a los grandes, es porque un carnet de toda temporada vale, en algunos casos, menos que la suma de lo que un aficionado pagaría por ver dos o tres partidos de estos equipos grandes. No comprar el abono es para estos seguidores altamente antieconómico. Lo que parece claro es que la entidad de Los Cármenes tiene que preservar, por encima de todo, los intereses de sus aficionados, que en un alto porcentaje son sus abonados. Los demás son, aunque granadinos, aficionados a los otros equipos. No sé si con estas medidas se evitarán escándalos como hemos visto otros años en el estadio rojiblanco, en el que se han cantado por todo lo alto un goles de Modric, un cambio de Isco o un título conseguido por el FC. Barcelona. Esperemos que algún día no se de lo que dijo en su día un jugador del Granada CF, Antonio Álvarez, en aquella época larga y tediosa de la segunda b, "la gente en esta ciudad es del Madrid o del Barcelona".