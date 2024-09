Espadas espera de Moreno que "abandone la soberbia" para intercambiar en un cara a cara sus propuestas de financiación

Espadas ha instado a Moreno, a través de su cuenta personal en la red social X, a que "léase la carta y verá que no hay trampa ni cartón", por lo que ha demandado al presidente andaluz a que "no fabule sobre mis intenciones" antes de celebrar ese encuentro.

El líder de los socialistas andaluces ha expresado su esperanza de que "me explique su propuesta en una reunión y escuche usted la mía", después de que le haya recriminado el tono en que se ha pronunciado Moreno sobre esa petición de Espadas.

"Esa es la contestación de un presidente que se dice moderado y respetuoso con la oposición", se ha preguntado Espadas.

Moreno, en una entrevista con Canal Sur Radio durante su viaje oficial a China, ha calificado como una "trampa" la reunión solicitada por Espadas al argumentar que busca un acuerdo sobre financiación autonómica con el que pretende "blanquear" el pacto entre PSC y ERC que sitúa a Andalucía como "gran perdedora" y le ha retado a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "rompa el acuerdo de privilegios con los independentistas catalanes" si realmente quiere sentarse a negociar en vez de plantear que Andalucía reclame lo mismo que Cataluña aunque supondría "perder 30.000 millones" de euros.

En esa entrevista Moreno ha criticado los "múltiples bandazos" de Espadas en materia de financiación, convencido de que "le restan credibilidad" y le ha acusado de haber convertido al PSOE-A en una "mala sucursal del sanchismo" cuando, en su opinión, "Andalucía y España necesitan a aquel PSOE que era un partido socialdemócrata que crea en la solidaridad entre los españoles, en la igualdad entre los españoles, esas palabras que antes la izquierda manejaba y que ahora ha abandonado porque ya no hay socialistas sino sanchistas y entonces el sanchismo ha impuesto un dogma de fe y lo siguen a pie juntillas".

Las manifestaciones de Espadas en redes sociales han tenido el refrendo de las consideraciones que ha expresado en rueda de prensa el portavoz del PSOE-A, Josele Aguilar, quien se ha mostrado convencido de que el acuerdo de PSC y ERC para la financiación de Cataluña "es un acuerdo que se enmarca perfectamente en el Estatuto catalán y que se podría enmarcar dentro de nuestro Estatuto de Andalucía, en el sentido de querer alcanzar mayores competencias y poder alcanzar también una mayor gestión de los tributos".

"DE LA LITERALIDAD DEL ACUERDO NO SE PUEDE EXTRAER NINGÚN CONCIERTO"

Aguilar, quien ha asegurado que se ha leído ese acuerdo sobre financiación de PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha defendido que "de la literalidad del acuerdo no puedo extraer que se trate de ningún concierto", antes de reconocer que "tendremos que ver la concreción de ese acuerdo", cuya implantación ha situado a partir de 2025.

Ha defendido la falta de recelos en el PSOE andaluz sobre ese pacto entre partidos catalanes en el hecho de que "tenemos dos garantías, o tres garantías" para que sea compatible con "una financiación justa para Andalucía", que ha concretado en el hecho de que "se negociará con un presidente de la Generalitat socialista, el segundo es que se negociará con un gobierno socialista que siempre ha defendido los intereses de Andalucía, siempre le ha ido bien a Andalucía", además de que "en el frontispicio del acuerdo, uno de los principios que inspiran el acuerdo, entre el PSC y Esquerra Republicana es el principio de solidaridad".

"Con estos tres presupuestos estamos seguros de que, cuando ese acuerdo se concrete, van a respetar una financiación justa para Andalucía", ha sostenido Aguilar.

El dirigente socialista ha dirigido sus reproches hacia el Gobierno andaluz por el hecho de que "el Partido Popular y Moreno Bonilla están utilizando el elemento de confrontación con Cataluña, el Cataluña nos roba, de que Cataluña quiere robar el futuro de los andaluces, para que no se hable de la gestión que él está haciendo aquí en Andalucía".

Aguilar ha sostenido que "si alguien está robando el futuro de los andaluces no es ni Pedro Sánchez ni los catalanes, es el señor Moreno Bonilla", afirmación que sustentado en aspectos como los retrasos en repartir el Bono Alquiler Joven, que "no es capaz de gestionar y distribuir", o por la gestión sanitaria, educativa o en dependencia, e inferir que esa suma de lastres en su gestión "sí que es robar el futuro de los andaluces".

"Él no quiere que hablemos de esto, él prefiere hablar de que Cataluña no roba el futuro, que Pedro Sánchez no roba el futuro, utilizar esto en la confrontación para que no se hable de las cosas del comer, de las cosas del día a día de los andaluces", ha deducido Aguilar sobre los argumentos de Moreno, al tiempo que ha defendido que el acuerdo del Parlamento de Andalucía de 2018 "es el marco de referencia" sobre un sistema de financiación.

Aguilar ha blandido la aspiración del PSOE-A "alcanzar las mayores cotas de autogobierno que podamos", de manera que "cualquier competencia que cualquier Comunidad Autónoma quiera arrogarse, nosotros entendemos que Andalucía también la tiene que pedir, también la tiene que exigir, lógicamente con la financiación correspondiente".