La madre del joven cordobés desaparecido en Sevilla piensa que podrían haberle "atropellado"

La Policía Nacional sigue buscando a un futbolista de la cantera del Córdoba desaparecido en Sevilla el pasado jueves. Se trata de Álvaro Prieto López de 18 años. Se le perdió la pista en la estación de Santa Justa, donde debía coger el tren de vuelta a su ciudad. La familia ya ha denunciado el caso.

Un amplio operativo busca a Álvaro desde que se desconoce su paradero. El chico esperaba coger un tren en Santa Justa el jueves a las 09:30 horas con destino a Córdoba, pero lo perdió. Quiso subirse a otro convoy del que fue apeado, pues no llevaba billete, que por otro lado no podía comprar al no llevar dinero en efectivo. Tampoco podía pagar con el móvil pues se había quedado sin batería.

Declaraciones de la madre del joven

Este es el relato que hace la madre de Álvaro, que imagina lo que ha podido pasar: "Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba. Andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche".

Sigue la búsqueda por parte de la Policía bajo el protocolo de "desaparición inquietante", es decir, de "alto riesgo".

La última imagen de él, saliendo de la estación hasta la avenida Kansas City

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el desaparecido se había desplazado desde Córdoba a Sevilla y había pasado la noche "en una sala de fiestas acompañado de algún otro joven", acudiendo a primera hora de la mañana del jueves a la estación de trenes Santa Justa para tomar un convoy AVE con destino a su ciudad de residencia, viaje para el cual tenía billete "de regreso".

Pero por "problemas con el billete o con el móvil" que no ha podido precisar el delegado del Gobierno, el joven no habría podido embarcar en el AVE de las 7,20 horas que tenía previsto tomar, intentando embarcar en otro tren AVE posterior.

Según Pedro Fernández, efectivos de los servicios de seguridad de la estación de Santa Justa "detectaron" que el joven intentaba acceder a este otro tren para el cual no tenía billete, invitándole a "desistir de esa actitud", tras lo cual el muchacho "abandonó" la estación.

La "última imagen" captada por videocámaras de él, según ha detallado, corresponde con su salida de la estación hacia la avenida de Kansas City, que como ha recordado corresponde a la salida por autovía desde Sevilla a Córdoba.