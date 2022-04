La Feria Agroganadera y Agroalimentaria volverá el 21 de abril con más de 1000 cabezas de ganado

El Consorcio de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches https://confevap.es/ ha presentado su nueva edición, que se celebrará del 21 al 24 de abril en el Recinto Ferial de la localidad de Pozoblanco. El presidente de Confevap y alcalde del municipio, Santiago Cabello, y el vicepresidente de la entidad ferial y presidente de la Cooperativa Valle de Los Pedroches (Covap), Ricardo Delgado Vizcaíno, han explicado las claves de una de las ferias agroganaderas de referencia en el Sur de Europa, que regresa tras dos años de ausencia provocada por la pandemia de coronavirus. Según han avanzado tanto el regidor pozoalbense como el presidente de El presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha explicado que “tres años después de la clausura de la última Feria venimos con mucha ilusión y ganas y lo hacemos de la mano de Covap, a la que agradecemos su compromiso con el consorcio”. El regidor ha recordado que la cita es “el mejor escaparate posible de Andalucía en su sector” y llegará “tras dos años complicados de pandemia, en los que hay que destacar el papel de los trabajadores del campo”. “Gracias a Covap por el esfuerzo incansable con el Consorcio, con Pozoblanco y con la comarca y nuestra gente”, ha añadido Cabello, que ha dicho que la cooperativa es “un ejemplo a seguir sobre cómo hacer las cosas bien en momentos de dificultad”.

Santiago Cabello ha reconocido igualmente que organizar de nuevo la Feria en las actuales circunstancias “es un esfuerzo grande”, por lo que ha destacado las sinergias que la hacen posible y ha agradecido “el compromiso y la confianza de patrocinadores colaboradores, empresas expositoras y agricultores y ganaderos, que hacen una labor muy importante todo el año”. En ese sentido, ha elogiado “la labor incansable y encomiable” que realizan los trabajadores del sector agroganadero, pues según ha explicado Cabello “luchan cada día con el fin de sacar adelante sus negocios y sus familias y son referentes en innovación y excelencia”. El Ayuntamiento de Pozoblanco y Confevap, según ha explicado, no pueden ser ajenos a ese esfuerzo, y por eso ha señalado que se está trabajando para poder ofrecer una Feria de gran magnitud con 170 expositores, 92.000 metros cuadrados de exposición y más de mil cabezas de ganado de las diferentes especies con representación en la Feria.

Cabello ha explicado que se mantienen todos los concursos y subastas habituales de las diferentes especies, mientras que el concurso de vaca frisona se extiende y se celebrará en 23 de abril en sesión de mañana y tarde. Otra novedad será la presencia de caballos árabes, un gran atractivo unido a la gran selección de Pura Raza Español. Por último, Cabello ha avanzado que Confevap ya aprobó en 2020, cuando se preparaba la Feria de aquel año que finalmente hubo que suspender, los premiados de honor de esta edición, que serán entre otros la empresa Tractomaquinaria Moreno o el periodista Juan Mohedano. El pueblo invitado este año será Peñarroya-Pueblonuevo, de la vecina comarca del Alto Guadiato.

El presidente de Confevap se ha referido al cartel anunciador, que alude a las diversas especies y razas que estarán representadas y que hace también un guiño a la historia del municipio de Pozoblanco a través del Pozo Viejo y de su tradicional gallo. Ha recordado por último Cabello que en los días previos a la Feria se celebrarán las tradicionales Jornadas Técnicas, ya que el apartado formativo ha sido siempre uno de los fundamentales de esta cita. “Volvemos tras años duros y difíciles pero lo hacemos con muchas ganas, convencidos de que tenemos que seguir apostando por el sector para garantizar el futuro de Pozoblanco y de la comarca de Los Pedroches".

Durante la presentación, también ha intervenido el presidente de Covap y vicepresidente de Confevap, Ricardo Delgado Vizcaíno, que ha explicado que el sector vive un momento complicado, con una sucesión de problemas como la pandemia. Ha aludido en ese sentido al “problema de costes que todos los sectores están sufriendo y que observamos en los fertilizantes, los fitosanitarios o carburantes”. También se ha referido a huelga de transportes y ha querido agradecer su labor a los transportistas “que han dado un do de pecho”. “Comprendemos las reivindicaciones, pero había que prestar unos servicios mínimos porque los animales no se pueden quedar sin comer porque si eso ocurre nos quedamos sin comarca”, ha explicado Delgado Vizcaíno, que también se ha mostrado agradecido a la Guardia Civil por proteger las caravanas de transporte y por ayudar en lo que ha calificado como “una tormenta perfecta”. El vicepresidente de Confevap ha explicado sobre el malestar del mundo agroganadero que “la gente no se manifiesta por capricho, sino que hay un grito unánime del campo, de un modo de vida, que tiene que decir basta porque porque no salen las cuentas”.

Delgado Vizcaíno ha pedido por ello que se valore más “una labor fundamental y en la que la rentabilidad se ha caído”.

Delgado Vizcaíno: No está el campo para que podamos caer en el desánimo, que es algo que no caracteriza a nuestros ganaderos y ganaderas”

En cuanto a la labor de la cooperativa, ha explicado que “vamos sujetando en la medida de lo posible los precios del pienso y pagando lo más posible lácteos y los cárnicos”, a lo que unido la necesidad de seguir impulsando proyectos como la Feria Agroganadera. “No está el campo para que podamos caer en el desánimo, que es algo que no caracteriza a nuestros ganaderos y ganaderas”, ha explicado. Delgado Vizcaíno ha dicho por último que la Feria “había que hacerla como fuese en un momento así” y ha explicado que ha sido posible organizarla, con lo que supone de “estímulo” para el sector, desde “la colaboración”. “Será importante para las ventas y para reencontrarnos con las casas comerciales”, ha explicado el presidente de Covap, que ha querido agradecer “también el compromiso del alcalde y de todo el Ayuntamiento, al igual que el trabajo del director de la Feria, en estos meses difíciles”.