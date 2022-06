Emproacasa estudiará el costo de la conexión entre La Colada y Sierra Boyera

El presidente de la Empresa Provincial de Aguas, EMPROACSA, Esteban Morales, ha anunciado que la empresa se encargará de valorar el costo de una toma de agua en superficie en el embalse de La Colada y por realizar los bombeos necesarios hasta conectar con Sierra Boyera, como solución provisional y de emergencia para abordar el abastecimiento de agua en el norte de la provincia.

En segundo lugar, será necesario determinar la competencia para declarar esta emergencia y ejecutar la obra, cuestión que deberá dilucidar la abogada del Estado. Una vez se den estos pasos, se celebrará una nueva reunión de alcaldes con las administraciones competentes, para determinar los pasos futuros en función de lo que establezcan los informes de la Abogacía.

La solución propuesta está avalada por técnicos de EMPROACSA, de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La situación de persistente sequía que padece la provincia y el consiguiente riesgo de falta de abastecimiento que puede desembocar en cortes de suministro de agua a partir de julio, ha puesto a las administraciones a trabajar en busca de una solución que palíe- aunque sea de manera provisional- los graves perjuicios que la falta de agua supondrá para la zona norte de Córdoba. El Valle de los Pedroches vive sobre todo de la ganadería y si los animales no pueden beber, la economía del Valle se puede ir al traste. No hay que olvidar el aumento de los costes de producción sufridos en los últimos meses con el incremento de los precios no sólo del combustible, también de piensos y otros productos para alimentar a vacas y cerdos.

La solución definitiva vendría de la conexión entre Sierra Boyera y Puente Nuevo, que el gobierno central ha descartado por varias razones: económicas o por incumplirse el decreto de sequía. La CHG ha contemplado esta posibilidad como alternativa mientras la Junta de Andalucía finaliza 10 kilómetros de enganche de La Colada con la red principal de abastecimiento, una obra que lleva estancada diez años.