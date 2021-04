Sector Agroganadero

La Asociación de Agricultores ASAJA- Córdoba considera insuficiente la reducción de módulos de IRPF publicados en el Boletín Oficial del Estado al no tener en cuenta suficientemente las pérdidas que ha sufrido el sector agrario en el último año, a pesar de la crisis de precios de la mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas y el esfuerzo realizado por el sector durante la pandemia del Covid. El presidente de ASASJA Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa lamenta que no se haya cumplido el compromiso anunciado por el ministro Planas hace dos semanas quien afirmó que se trataba de la reducción más importante en este siglo en fiscalidad en el sector agrario. Fernández de Mesa, ha asegurado que no se corresponde con lo publicado en el BOE, pues en vacuno y ovino-caprino de leche, olivar, cereales, leguminosas, oleaginosas, cítricos y almendros, suben los módulos con respecto a los que se aplicaron en 2019. En el caso del porcino, vacuno y ovino-caprino en extensivo, son iguales a las de 2019.