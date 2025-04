Barbate, Conil y Tarifa, preocupados por cómo afecta la huelga de inspectores de pesca a la campaña de la almadraba

LEER MÁS La almadraba, una forma de entender Cádiz

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, junto a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barbate para mostrar su respaldo al sector de las almadrabas y al colectivo de inspectores de pesca, actualmente en huelga indefinida; reclamando al Gobierno de España una solución urgente que desbloquee el conflicto.

Durante sus intervenciones, los regidores de los tres municipios en los que operan las almadrabas gaditanas, han expresado su preocupación por “cómo está afectando y puede afectar la actual huelga a la actividad pesquera y, en especial, a las almadrabas gaditanas”, justo en el inicio de la campaña de pesca del atún rojo salvaje.

“Las almadrabas no pueden esperar, el atún no entiende de huelgas ni de burocracia”, han afirmado, advirtiendo que “este sector genera cientos de empleos directos y e indirectos que están en juego, y no podemos permitir que la inacción del al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Gobierno de España ponga en riesgo uno de nuestros pilares económicos, culturales, turísticos y gastronómicos”.

Miguel Molina ha recalcado que no se trata únicamente de un conflicto laboral, sino de “garantizar la continuidad y legalidad de un modelo pesquero sostenible que ha sido ejemplo en Europa” y ha defendido, tras conocer las reivindicaciones de los inspectores de pesca de primera mano, que “se atiendan sus demandas, para evitar mayores perjuicios al sector, ya que las demandas comenzaron en el mes de noviembre y la falta de negociación por parte de Gobierno ha provocado que se llegue a esta situación de huelga indefinida y a la incertidumbre actual”.

Por su parte, los alcaldes de Conil y Tarifa han coincidido en la importancia de las almadrabas para la economía, el turismo y la gastronomía de sus municipios. “No se puede consentir que la falta de diálogo perjudique a un sector del que dependen cientos de familias en nuestras localidades”, han manifestado. Además, “sería una auténtica tragedia que el sector se viera afectado por este conflicto con todo lo que ellos conlleva para la economía y el sector de la restauración”.