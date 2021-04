Trabajadores de la limpieza de Cádiz reclaman al Ayuntamiento que fiscalice a la contrata del servicio

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de residuos urbanos de Cádiz reclaman al Ayuntamiento de Cádiz que fiscalice y supervise a la contrata que, a juicio del Comité de Empresa, "ha reducido notablemente el grueso de la plantilla". Una situación que denuncian no es nueva, sino de los últimos 14 años. "Una considerable pérdida de servicios, recortes en la periodicidad en la ejecución de los mismos y en una ampliación más que constatable en la carga de trabajo de sus operarios y operarias", denuncia José Luis Ramírez, miembro del Comité de Empresa por CCOO que denuncia esta situación en Más de Uno Bahía de Cádiz.

Ramírez ha recalcado además que la actual concesionaria del servicio usa la técnica de "mojado" de la calle y no de "baldeo", usando una maquinaria obsoleta: "a pesar de cobrar el servicio a un precio mucho más elevado que a lo que cobrará según la oferta presentada no ha realizado inversión alguna, se ha apostado por la introducción de nuevas técnicas que no sólo son ineficaces para baldear con la suficiente presión las calles de la capital, sino que además suponen un sobreesfuerzo en la labor de los trabajadores al punto de llegar a atentar contra la salud de los propios operarios", denuncia este trabajador.

Pluses "escandalosos" y vulneración de derechos laborales

Este trabajador ha denunciado que hay "pluses de 100.000 euros" que cobran "algunos operarios". Además, ha resaltado una presunta "situación de vulneración en materia de descanso que padecen parte de los operarios que conforman la plantilla". "Esta situación que ha sido incluso sancionada por parte de la Inspección de Trabajo y que nos consta que volverá a serlo en breves al detectarse otro caso, aún no ha sido por la adjudicataria, la cual se erige como la máxima responsable del servicio", ha recalcado José Luis Ramírez.