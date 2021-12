Suspendida la fiesta pre-uvas de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha acordado la suspensión de algunas de las actividades recogidas en el programa de la Navidad 2021 como consecuencia del aumento de contagios en esta sexta ola. El delegado de Fiestas de la ciudad, Alfredo Fernández, ha mantenido una reunión con el personal técnico del área para evaluar la situación pandémica en el municipio.

Se ha acordado la suspensión de:

La fiesta pre-uvas, que hubiese tenido lugar mañana jueves día 30 en la Plaza de Jesús, bajo la organización del Ayuntamiento y en colaboración con la asociación de empresarios y comerciantes de Puerto Real.

El pasacalles de princesas y personajes Disney que bajo la organización del comercio local y la colaboración del Ayuntamiento estaba prevista igualmente mañana jueves por varias calles de la localidad.

El concurso del paje misterioso, contemplado para el 3 de enero, que cada año organiza la Federación de Peñas Puertorrealeñas con la colaboración del Ayuntamiento a las puertas de su sede en la calle De la Plaza.

En cuanto al resto de actividades navideñas recogidas en el programa oficial de este año, el edil ha comunicado que “de momento se mantienen al considerar que se puede garantizar la distancia de seguridad entre personas”. No obstante, indica el responsable municipal, “la programación es susceptible de experimentar nuevos cambios si así lo estimamos oportuno”.

La alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, ha comentado respecto de estos cambios que la pandemia nos ha vuelto la vida del revés y que está resultando muy complicado para los gobernantes, no solo en Puerto Real sino también en el resto de municipios, tomar la decisión de seguir o no adelante con las actividades navideñas previstas. “Hemos optado por seguir adelante con aquellas citas en las que, por espacio, las distancias interpersonales pueden mantenerse aunque recordando siempre a la ciudadanía el uso obligatorio de mascarillas y la importancia de evitar reuniones con grupos no habituales. La responsabilidad individual es, en este sentido, fundamental”.