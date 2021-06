San Fernando emite un nuevo informe a Costas sobre 'La Casería' y reclama más implicación

El Ayuntamiento de San Fernando ya ha enviado a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz el nuevo informe que esta requería en el marco del proceso para tramitar la declaración de interés pública de la playa de la Casería de Ossio, lo que permitiría la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en ella. La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha sido clara al resaltar que “este proceso se ha iniciado a instancias del Consistorio isleño, después del mandato aprobado por unanimidad en pleno en noviembre de 2020, por lo que no cabe duda de la posición inequívoca del Ayuntamiento a favor de esta declaración de interés público, y así se ha hecho constar en la nueva documentación enviada”.

En esta tesitura, “y una vez cumplida la obligación por parte del Ayuntamiento de reiterar el interés municipal por tramitar este expediente para que se resuelva de forma favorable, lo que corresponde ahora es que el resto de administraciones competentes, es decir, la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas, dejen claro su pronunciamiento y emitan sus propios informes como corresponde”.

La singularidad de La Casería, el principal argumento

La nueva documentación enviada esta semana a la Delegación Provincial de Medio Ambiente reitera todos los argumentos que ya sustentaron la petición del inicio del expediente de declaración de interés público, y vuelve a aportar el dossier y la memoria justificativa. Así, el informe razona que las instalaciones de la Casería se tratan de un conjunto de peculiares cuartos de aperos destinados a la pesca artesanal y dos zonas de restauración, de gran arraigo en la zona y que dotan a este municipio de un atractivo singular y carácter simbólico ante lo peculiar y pintoresco de su configuración y que, lejos de entorpecer el disfrute público de esta zona costera, le aportan una singularidad reconocida a nivel supramunicipal, habiéndose incluido en numerosos reportajes fotográficos, películas y documentales.

De hecho, las peticiones de rodajes audiovisuales con la Casería como escenario no solo no decaen, sino que van en aumento. El escrito municipal también recuerda que la pretensión del Ayuntamiento no es que se produzca con esta declaración de interés público una legalización parcial, que obliga a un tratamiento individual de cada instalación o caseta, sino que se trata de la legalización del actual conjunto en sí, pues no es sino en su conjunto en el que se aprecian las razones que justifica su pervivencia.