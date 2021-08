El reto de Chiclana para 'enamorar' al turista y al ciudadano

La ciudad de Chiclana de la Frontera vive en estos días un agosto de 'ensueño'. Tras el primer verano del coronavirus y con el levantamiento de las restricciones de viaje, la ciudad ha sabido ser foco de atracción del turista nacional. Unos datos de ocupación hotelera que se refrendan con el dato de la población flotante calculado por el servicio de recogida de basuras, que detalla que la ciudad ha superado en julio las 230.000 personas triplicando su población censada. Y agosto refrenda estos datos e, inclusive, puede superarlos.

La labor de promoción del 'Destino Chiclana' emprendida por el Ayuntamiento de Chiclana se complementa con una acción intensa desde lo municipal para crear alternativas de ocio y un esfuerzo presupuestario y humano para dotar de servicios públicos de calidad, tanto a visitantes como a locales. Ahí es donde el Ayuntamiento de Chiclana ha apostado en este 2021, aprovechando la coyuntura turística nacional para posicionarse como un destino transversal.

Hacer Chiclana atractiva a la ciudadanía y al visitante: el gran reto

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha valorado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz los datos que ofrece el municipio en cuanto al turismo. Román explica que los hoteles certifican el éxito de este verano pero, cree necesario aspirar a que este ciudadano o ciudadana que visita la ciudad se quiera quedar cuanto más tiempo posible. Por ello, el reto de la localidad para los próximos años es posicionarla como un municipio donde además de hacer turismo puede uno emprender un proyecto de vida.

El continuo aumento del censo refrenda esta apuesta: Chiclana no deja de crecer año tras año y, según cálculos del Gobierno local, rebasa ampliamente los cien mil habitantes a los que presta servicio colocándola como el segundo municipio de la provincia de Cádiz. Es parte de las reivindicaciones del Ayuntamiento de Chiclana: son conscientes de que además de la población censada, prestan servicio a una amplia masa de ciudadanía que tiene una residencia en la localidad pero están empadronados en otra. Por ello, asegura Román que no van a cesar en sus reclamaciones para las mejoras de los servicios de sanidad, cobertura de seguridad y servicios públicos.