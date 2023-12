El rector electo de la UCA pone como prioridad el arreglo de Educación mientras se decide el futuro de Valcárcel

Los designios de la Universidad de Cádiz estarán en manos de Casimiro Mantell y su equipo. Seis años de gobierno al frente de la principal institución educativa de la provincia de Cádiz que enfrentan varios retos. Uno de los principales, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, es el arreglo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, en el Campus de Puerto Real.

Dice el rector electo que es imprescindible el arreglo de este edificio universitario ya que hay que dotarlo de unas condiciones dignas tanto para alumnado como profesorado y trabajadores. Es uno de los principalesretos que afronta el nuevo rectorado que también tiene abierto el dilema de Valcárcel. Dice Mantell que esta necesaria obra no quita para pensar en el traslado de la facultad a Cádiz, y además defiende que el edificio de Puerto Real, ya recuperado, puede usarse para el propio personal de la universidad y una posible ampliación de otras facultades como el CASEM.

Entre otros asuntos, Casimiro Mantell ha valorado el reciente impulso de varias titulaciones privadas y nuevos centros privados en Andalucía. Dice que "no le gusta", en la línea de los rectores y rectoras andaluzas. No está en contra de la iniciativa privada pero defiende que hay que garantizar que el título de la universidad privada esté medido con los mismos estándares de calidad que hay en la universidad pública andaluza algo que dice que "no ocurre y por eso no le gusta". También defiende que la universidad gaditana tiene que estar mejor financiada ya que es un ente social y económico que trasciende su actividad académica. Sobre el modelo de financiación universitaria de la Junta de Andalucía, agradece que la financiación esté garantizada para los gastos de funcionamiento y la plantilla pero hay otra que hay que negociar.