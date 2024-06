Reabre el puente Carranza tras las obras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reabre al tráfico el puente José León de Carranza, que une las orillas de Cádiz y el municipio de Puerto Real, cuyos trabajos de mantenimiento y conservación encaran la recta final. Así, tras concluir las actuaciones principales de las obras de sustitución de vigas del vano 30, que precisaron el corte total del puente, se restablece la circulación. A partir de ahora, se llevarán a cabo algunos trabajos menores de remates, compatibles con el tráfico rodado.

Las obras, con un presupuesto de 3,2 millones de euros (IVA incluido), están destinadas a garantizar la seguridad y las condiciones de circulación de la estructura gaditana, ubicada entre los km 0,3 y 4,4 de la carretera CA-36, que tiene una intensidad de 19.270 vehículos/día con un 5,7% de pesados.

La Junta, 'molesta' porque no se le haya comunicado la apertura del puente

Una buena noticia que no ha sido bien recibida por la Junta de Andalucía desde donde han lamentado que no se les haya comunicado oficialmente la apertura del puente, teniendo en cuenta que el transporte público depende de la Administración andaluza y "no han tenido en cuenta que las líneas llevan una planificación.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha explicado que se han enterado de la apertura del puente "por los medios de comunicación" y que el Consorcio de Transportes "necesita de unas 24 o 48 horas para planificar el servicio,