Puerto Serrano activa restricciones nocturnas del consumo humano de agua por la sequía

El Ayuntamiento de Puerto Serrano ha informado que la localidad sufre cortes nocturnos al consumo de agua. A través de una comunicación de Aguas Sierra de Cádiz, la empresa pública que gestiona el agua en esta comarca, se han decretado las restricciones al consumo de once de la noche a siete de la mañana. El motivo, asegura el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, es porque no hay suficientes reservas en los depósitos de la ciudad por lo que el agua no puede ser bombeada con garantías a todos los puntos de la población.

Aguas Sierra de Cádiz ha recomendado esta medida para evitar más restricciones en otras franjas horarias. La ausencia de lluvias ha ocasionado que los depósitos no tengan agua, por lo que hay otras localidades de la provincia de Cádiz que tienen bajadas de presión. Son localidades que se abastecen con depósitos propios y no conectados con una red consorcial. El gobierno local ha pedido a la población prudencia en el consumo y evitar hacer acopio excesivo de agua. El consistorio de Puerto Serrano espera que las lluvias lleguen pronto para poder poner fin a esta situación de escasez severa de agua, por lo que ha agradecido a la ciudadanía su implicación, comprensión y cooperación en esta situación compleja.