El Puerto de Santa María consigue financiación del PFEA para generar 150 empleos y mejorar tres barrios

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha conseguido financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026-2027 para desarrollar tres proyectos municipales que permitirán generar 150 contrataciones y mejorar diferentes espacios públicos de la ciudad. El alcalde, Germán Beardo, ha anunciado que las tres actuaciones presentadas por el equipo de Gobierno han recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Seguimiento, tanto en la modalidad de Garantía de Rentas como en la de Empleo Estable.

El primero de los proyectos permitirá continuar con las obras de mejora urbana en el Poblado de Doña Blanca, donde se acometerá la decimonovena fase de las intervenciones destinadas a renovar calles, infraestructuras y espacios públicos. Beardo ha destacado la importancia de mantener estas actuaciones en una zona rural vinculada a la actividad agrícola del municipio. «Nuestro compromiso con Doña Blanca se demuestra con hechos y con una atención constante», ha señalado el regidor.

Las otras dos actuaciones se desarrollarán en El Tejar y La Angelita Alta, donde el Ayuntamiento acondicionará parcelas municipales para habilitar nuevos aparcamientos públicos. En El Tejar se ejecutará la segunda fase de adecuación de un solar destinado a estacionamiento, mientras que en La Angelita Alta se recuperará otra parcela para ofrecer este mismo servicio a los vecinos. Según el alcalde, aumentar las plazas de aparcamiento en ambos barrios constituye actualmente una prioridad municipal.

Germán Beardo ha subrayado que el PFEA permite combinar la mejora de las infraestructuras con la creación de oportunidades laborales, especialmente para trabajadores del sector agrario. «Estamos hablando de actuaciones útiles, que responden a necesidades reales de los barrios y que, además, tienen un efecto directo en el empleo», ha afirmado. Los tres proyectos cuentan ya con la aprobación de la Comisión Provincial de Seguimiento, aunque su ejecución permanece pendiente de los siguientes trámites administrativos y de la programación del PFEA 2026-2027.