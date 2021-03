PSOE e IU alertan de la situación económica "crítica" en El Puerto Global

PSOE y Adelante El Puerto han alertado sobre la situación "crítica" que sufriría la empresa tecnológica municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El Puerto Global, que habría aumentado en un año un 265% su periodo medio de pago hasta los 190 días: unas obligaciones económicas que se aproximarían a 1'1 millones de euros. Así lo denuncian ambas formaciones que se preguntan sobre la gestión municipal: el PSOE de El Puerto elevará al pleno una pregunta de urgencia para que la responsable del área Económica, Blanca Merino explique las causas por las que no se han tramitado dichas obligaciones.

Los socialistas denuncian que el retraso en los pagos "no es un hecho aislado y los trabajadores y trabajadoras vienen sufriendo mes tras mes esta incertidumbre e inseguridad sobre si cobrarán". El portavoz del PSOE, Ángel María González, denuncia que "la gestión del gerente Rafael Serrano y de su presidente Javier Bello, junto al alcalde, Germán Beardo, están llevando a la empresa a una situación complicada que, mucho nos tememos, no son capaces de enderezar, pues a cada mes que pasa va a peor"

En estos mismos términos se ha pronunciado el coordinador local de IU y concejal de Adelante El Puerto en el Ayuntamiento, José Luis Bueno, que alerta que los proveedores que habían contratado algún tipo de servicio o abastecimiento de artículos y suministros "cobran, de media, más de 6 meses y 10 días después de haber presentado la factura por la prestación de dicho servicio".

[[H3:‘El Puerto Global era la única empresa pública que tenía estabilidad financiera, sin tener contraídas deudas, y en solo 18 meses ha pasado de gozar de estabilidad financiera a un caos económico que pagaremos la población portuense.’]]

Bueno denuncia que desde la reincorporación del gerente en la estructura de la empresa tecnológica municipal el PMP "no para de aumentar hasta límites insospechables". De hecho, denuncia el concejal municipal que la propia plantilla de la sociedad no ha percibido aún el pago de sus nóminas, "lo que sin duda es una nueva señal de la alarmante situación económica en la que se encuentra esta empresa municipal que hasta ahora no había tenido problemas de financiación".