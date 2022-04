La Policía de Cádiz, 'a la caza' del uso fraudulento de tarjetas para personas con movilidad reducida

La Policía Local pondrá en marcha una campaña de control de estacionamientos y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducido, siendo el objetivo que éstas sean utilizadas por ciudadanos y ciudadanas que verdaderamente lo necesitan. Desde hace algún tiempo la Policía Local ha constatado el uso inadecuado que se viene haciendo de las tarjetas que autorizan los estacionamientos en los reservados de personas con movilidad reducida, sobre todo una vez que dichas tarjetas caducan.

Según ha explicado, el uso irregular detectado consiste principalmente en hacer uso de la tarjeta en ausencia del titular, ocultando la fecha de validez, o bien con los datos manipulados, fotocopiados o falsificados del documento original, así como la utilización de la tarjeta de algún familiar fallecido. La campaña va dirigida a controlar que se utilicen los estacionamientos para personas con movilidad reducida por aquellos ciudadanos y ciudadanas que verdaderamente lo necesitan y que puedan desplazarse teniendo una movilidad adecuada.

La Policía Local ha recalcado que esta campaña que va a iniciar es para que aquellas personas que no necesitan utilizar una plaza de aparcamiento restringido no la utilicen, de manera que se reserve para quien lo necesita. Así, tras diversas gestiones con la central en Sevilla, la Policía Local se ha puesto en contacto con el Centro de Valoración y Orientación en Cádiz, disponiendo ya del listado de las personas titulares de tarjetas en la ciudad de Cádiz, señalándose los que no tienen fecha de caducidad, lo que supondría que ya caducaron sin que se haya realizado trámite alguno para su renovación.