'La Petróleo' y 'La Salvaora' ya son eternas: Cádiz les dedica una calle en su barrio

“Por ser referente, por ser punta de lanza, por ser escudo, porque gracias a vosotras muchas personas pueden amar a quien quieren y pueden ser como quieren”. Con estas emotivas palabras el alcalde de la ciudad, José María González Santos, ha rubricado el acto de inauguración de la calle Artistas Petróleo y Salvaora, en la antigua calle San Nicolás, junto a la Iglesia de La Palma, que se ha celebrado hoy en un emotivo acto. El acto ha contado con el respaldo de decenas de vecinos y vecinas del barrio de La Viña que han querido arropar a ambas artistas en este tributo, además de diferentes miembros de la Corporación Municipal, entre ellos la concejala de Comercio y Turismo, Montemayor Mures y la concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón.

Garrón introdujo el tributo destacando la importancia de enmarcar la inauguración de esta calle en la semana de conmemoración del Orgullo. “Queremos dar las gracias a todo el barrio que está aquí, demostrando el valor que ellas tienen para este barrio y el cariño que les tiene todo Cádiz”, ha apuntado. Aunque finalmente Salvaora no pudo acudir, Petróleo quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los presentes. “Estoy muy orgullosa de ser gaditana, de ser viñera y de toda la gente que me quiere y me admira, pero que no lo hace como maricón sino como persona, como artista”, ha afirmado.

Tras descubrir la placa con el nombre de la calle, la poeta y abogada Eva Córdoba leyó un poema dedicado a ambas artistas por todo el camino recorrido. Además, Petróleo finalizó el tributo ofreciendo un instante de su arte cantando y bailando, visiblemente emocionada y rodeada de aplausos y vítores de las personas asistentes.