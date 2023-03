El paradigma del empleo en la Bahía de Cádiz: más del 67% de los parados procede del sector servicios

Tras asumir Yolanda Díaz la titularidad del Ministerio de Trabajo desde 2020 y la vicepresidencia segunda del Gobierno en 2021, nunca había tenido agenda oficial en la provincia de Cádiz hasta este diez de marzo. Un encuentro sobre empleo e igualdad convocado por Comisiones Obreras en el que se anunció la visita de la ministra sirvió para que el alcalde de la capital, José María González, lanzase a la opinión pública la propuesta a Díaz para que asumiera un encuentro sobre industria en el consistorio gaditano con los agentes sociales del sector que llevan reclamando su visita y su atención desde su llegada al Gobierno de España. No es la primera que hace de cara a la opinión pública: el punto de inflexión que supuso la huelga del metal de 2021 y las protestas que se produjeron en toda la Bahía de Cádiz y muy especialmente en Cádiz y Puerto Real provocó por aquel entonces que el regidor gaditano reclamara por carta al Ministerio de Trabajo un encuentro para hablar de esta problemática.

En este encuentro al que han acudido todos los sindicatos con representación social en el sector pero también los afectados por el cierre de Airbus Puerto Real se han podido reflejar las diferentes posturas y visiones de la problemática que sufre el sector y el empleo en Cádiz. Y aunque las cifras indiquen que tan solo el 5,7% de los más de 142.000 del desempleo que hay en la provincia de Cádiz procedan del sector industrial, este ahora cuenta con 48.000 personas activas frente a los 58.000 con los que contaba en el año 2020, o los 52.000 con los que contaba en el cuarto trimestre del año 2009, previo a la crisis económica que llevó a la población activa de Cádiz a uno de sus registros más bajos de la serie histórica: 31.000 empleos en el año 2015. Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa señala que en la provincia de Cádiz hay más de 568.700 personas trabajando.

Frente al 8,45% de los empleados en Cádiz que trabaja en la industria, el 71,83 por ciento trabaja en el sector servicios. Un total de 408.500 personas forman parte del sector terciario en la provincia.

El gran problema histórico de la provincia de Cádiz ha sido la precarización de los empleos: el 94,21 % de los contratos registrados en la provincia de Cádiz en el año 2021 fueron de carácter temporal, frente al 5,79 % restante de carácter indefinido. Son datos del Servicio Público de Empleo Estatal dentro del Informe del Mercado de Trabajo de Cádiz en 2021. Esta tendencia histórica dio un giro de 180 grados en 2022 cuando la reforma laboral impulsada por el gobierno propició que los contratos indefinidos formalizados en Cádiz ascendieran a más de 156.000, aunque sin reflejar cuales de esos contratos son indefinidos o son fijo discontinuos. Es ese contrato una de las principales críticas de los sindicatos del sector industrial, porque consideran que los datos del desempleo no reflejan la realidad del sector ya que cuando no precisan del trabajador, su contrato es "interrumpido" y no "extinguido" por lo que no figura como desempleado.

Mientras el sector servicios no deja de crecer, la industria está 'congelada'

Con el puerto de mercancías más potente del mediterráneo (el de Algeciras) o una Bahía de Cádiz conectada por tren, avión, carretera y mar, es difícil explicar que la provincia de Cádiz aglutine a cuatro de los cinco municipios con mayor tasa de desempleo de toda España y tenga una de las más altas del país. La crisis de la industria gaditana comenzó cuando en 1977 se anunció la primera reconversión en los astilleros y cada crisis económica que ha sufrido el país ha conllevado a la pérdida de algún motor industrial de la provincia. Más agudizada ha sido la situación en la Bahía de Cádiz cuando en 2007 el cierre de la factoría Delphi terminó con 1500 despedidos y una larga lista de empresas en el camino. Otra lista de empresas ha ido engrosando esa cronología del vaciado empresarial: Cádiz Electrónica, Gadir Solar, Altadis, SDS, LTK y la última, Airbus en Puerto Real, aunque ha reforzado su posición en El Puerto de Santa María.

Sobre las causas de este paradigma del empleo en Cádiz se han realizado muchos estudios a lo largo de los años: uno de los más completos es el informe 'Estructura productiva de la Bahía de Cádiz' que elaboró en 2019 la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la asociación Equa, que señala que en Cádiz el sector público y las multinacionales protagoniza el mercado productivo gaditano: "Las actividades productivas industriales se caracterizan por un gran protagonismo del sector público y la presencia de empresas multinacionales de capital foráneo", detalla este documento que expone que "existe una clara dependencia de decisiones empresariales tomadas fuera".

El Campo de Gibraltar demanda desde hace años la electrificación de la línea 'Algeciras-Bobadilla'

También se han intentado muchas soluciones: el plan Bahía Competitiva buscaba inyectar dinero público para revitalizar la reindustrialización en la comarca pero acabó en los tribunales con la acusación de un desfalco de 14 millones de euros de fondos públicos que no llegaron al tejido productivo gaditano y que todavía está por juzgar pendiente de una maraña de recursos judiciales. El consorcio 'Las Aletas' surgió en 2007 por una apuesta del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con la incorporación de la Diputación Provincial para crear un área de competitividad empresarial en Puerto Real, que tras 16 años bloqueado espera su reconversión definitiva en el proyecto 'Lógica' pero reduciendo de las 527 hectáreas prometidas a 162 hectáreas, mermados por sentencias judiciales.