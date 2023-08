Óscar Torres (PSOE): "No tiene sentido hacer el Carnaval de Cádiz de espaldas a los colectivos"

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante el anuncio del equipo de gobierno relativo a la creación de dos Consejos de Participación del Carnaval, uno del Concurso de Agrupaciones y otro de la fiesta en la calle, que contará con las aportaciones de las asociaciones y entidades relacionadas con diversos ámbitos del Carnaval, además de representantes de las diferentes fuerzas políticas que componen el arco plenario. Torres ha insistido en que desde su formación siempre estarán a favor de la “participación real y efectiva” y espera que este nuevo canal venga a paliar las carencias del modelo de participación anterior, “que no dio los frutos deseados”, ha recordado Torres.

En cuanto al Consejo creado para el Concurso de Agrupaciones, Torres espera que no surjan conflictos entre la organización del COAC “que consideramos que debe ser totalmente pública” y el carácter vinculante que el propio alcalde ha designado sobre dicho Consejo, tal y como Bruno García ha manifestado durante su atención a los medios para explicar la creación de ambos Consejos. “Parece que existe una contradicción entre la organización pública o no del COAC”, ha incidido el portavoz, que deja claro que para las filas socialistas la organización completa del Carnaval debe partir desde el Ayuntamiento. “La escucha activa es una fórmula perfecta y enriquecedora, pero no debe ser vinculante”, ha especificado. Respecto al Consejo de Participación de la fiesta en la calle, Óscar Torres ha echado en falta la participación de las Asociaciones de vecinos. “Una fiesta como el Carnaval de Cádiz, que se desarrolla en gran medida en las calles de la ciudad debe contar con miembros del tejido vecinal en este nuevo canal de participación ciudadana”, ha argumentado.