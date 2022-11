'Ofensiva' institucional en Chiclana para lograr que la Junta incluya en los presupuestos las 'tareas pendientes' con la ciudad

El gobierno de Chiclana denuncia "la falta de inversiones previstas en Chiclana en los presupuestos de la Junta de Andalucía" en una rueda de prensa donde ha anunciado que llevará a Pleno una propuesta para instar al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla a incluir en las cuentas autonómicas partidas presupuestarias para la compra del centro de salud de Los Gallos, la construcción del centro de salud de La Cucarela, las mejoras en la carretera de los Barrancos, los nuevos Juzgados o las actuaciones pendientes en colegios públicos. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa, donde ha resaltado “el silencio clamoroso” de la parlamentaria andaluza y presidenta local del PP, Ascensión Hita, y de la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón, al respecto. “El próximo lunes 28 tendremos el Pleno Ordinario del Ayuntamiento y vamos a presentar una propuesta en defensa de las inversiones de la Junta en Chiclana, para que se debata y esperando contar con el voto a favor de todos los grupos políticos”, ha comentado José María Román, quien ha recordado que “el pasado 29 de octubre la Junta presentó lo que denominaron los presupuestos mayores en la provincia, pasando de 300 a 572 millones de euros. Sin embargo, al no haber partida alguna para Chiclana tuve que salir en prensa el día 2 de noviembre reclamando cuestiones pendientes en nuestra ciudad”.

En este sentido, el alcalde ha indicado que “una de esas cuestiones es la compra del centro de salud de Los Gallos, puesto que en diciembre harán cuatro años de la firma del convenio, lo que nos llevaría a su vencimiento”. “Así, nos encontraríamos con la paradoja de un centro de salud abierto, con una cesión que hace el Ayuntamiento y un compromiso de compra que hace la Junta y que no se cumple”, ha incidido Román, quien ha añadido que “ojalá surja el milagro y la Junta compre en este mes dicho equipamiento”. “Pero no se queda ahí la cosa, porque también está pendiente la construcción del centro de salud de La Cucarela, muy necesario para los vecinos de La Banda”, ha comentado José María Román, quien ha resaltado que “la Junta va a ejecutar nuevos centros de salud en municipios como Cádiz, San Fernando o Jerez que apenas crecen en población o, incluso, decrecen. A más razón sería que se construyera también en Chiclana, que es la ciudad con mayor crecimiento de la provincia y, además, la única que no tiene hospital público, por lo que también se debería plantear a futuro un hospital”. “Se supone que estamos en un momento de expansión del presupuesto andaluz, pero lo cierto es que la Junta se olvida de Chiclana”, ha lamentado.

Por otro lado, en materia de infraestructuras, el alcalde ha recordado la necesidad de ejecutar el proyecto de mejora y ampliación de la carretera de Los Barrancos, “cuyo anteproyecto entregué a la consejera, Marifrán Carazo, hace años. Además, en el encuentro que tuve con el presidente de la Junta en la Feria de Turismo de Londres aproveché para hablarle de los temas pendientes, ya que hace un año le recordé estos asuntos en Málaga y me comentó que me llamarían, pero no ha sido así”. “Por ello, vamos a presentar una propuesta a Pleno para instar a la Junta a que se cambie el presupuesto y se incorporen las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de estos proyectos, así como otro sobre el que Ciudadanos se comprometió cuando estaba en el Gobierno andaluz como los nuevos Juzgados”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “tanto Ciudadanos como el PP tendrán que explicar qué pasó ahí, porque el director general vino a Chiclana y anunció que ese proyecto avanzaba y se iba a hacer”.Asimismo, José María Román ha recalcado que “comparezco en rueda de prensa, además, ante el silencio clamoroso de las dos máximas representantes del PP en Chiclana, la portavoz y parlamentaria, Ascensión Hita, y la delegada de Justicia, Ana Bertón”. “Desde que se anunciaron los presupuestos a finales de octubre, hemos tenido un silencio clamoroso y no se ha explicado por qué no está el dinero para estos proyectos ni las previsiones comprometidas por Ciudadanos en el anterior Gobierno para las mejoras en los centros educativos de Chiclana, entre ellos, las mejoras en el CEIP Alameda, la ampliación en Al Andalus, el comedor en el Carmen Sedofeito y la escalera de emergencia en el Tierno Galván”, ha criticado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “se trata de pensar en Chiclana y en su crecimiento, por lo que pedimos justicia y que la Junta no se olvide de la ciudad con mayor crecimiento y pujanza económica en la provincia de Cádiz”.