La nueva pista de atletismo de San Fernando incorporará tecnología de competición internacional

El nuevo Estadio de Atletismo de San Fernando avanza hacia una de sus fases más importantes: la instalación de la pista deportiva. Tras completarse la preparación de la superficie y ejecutarse la primera capa de asfalto en caliente, en las próximas semanas comenzará la colocación del pavimento sintético que dará forma a una instalación diseñada con criterios de competición y homologación de alto nivel.

La pista contará con tecnología de la compañía MONDO, una de las grandes referencias internacionales en superficies de atletismo y presente en Juegos Olímpicos y grandes campeonatos internacionales. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que esta actuación supone incorporar una tecnología “pensada para que los atletas puedan entrenar y competir en las mejores condiciones”, tanto para deportistas de alto nivel como para clubes, escuelas deportivas y jóvenes que se inician en esta disciplina.

El pavimento tendrá un espesor de 13,5 milímetros y estará compuesto por dos capas con distintas características biomecánicas, unidas mediante un proceso de vulcanización en caliente. La capa superior aportará agarre y seguridad, mientras que la inferior estará diseñada para favorecer la elasticidad y la absorción de impactos. Además, la superficie contará con propiedades antideslizantes y un sistema que facilita la evacuación del agua para mantener unas condiciones adecuadas también cuando la pista esté mojada.

La instalación dispondrá de un anillo de competición de 400 metros y ocho calles, además de una novena calle exterior de césped artificial destinada a entrenamientos y calentamientos. En total, la superficie deportiva ocupará unos 16.230 metros cuadrados y responderá a los criterios establecidos por la Real Federación Española de Atletismo para este tipo de instalaciones.

Visualmente, la pista combinará el color ocre en el anillo de carreras con el verde de la zona central, una configuración que permitirá diferenciar con claridad las distintas áreas del estadio. El diseño del conjunto aprovechará además la propia topografía del terreno, con taludes que servirán como protección frente a los vientos dominantes y generarán espacios naturales para el público.

La construcción del Estadio de Atletismo forma parte del proceso de renovación y mejora de las instalaciones deportivas de San Fernando. En esa estrategia se incluyen también actuaciones en el Estadio de Fútbol, la renovación del césped del campo de hockey Pablo Negre, la puesta en servicio de la pista 1 de Bahía Sur y mejoras en distintos pabellones y espacios deportivos de la ciudad.

Con esta actuación, San Fernando busca reforzar su red de equipamientos deportivos y ofrecer a clubes y deportistas mejores condiciones para entrenar y competir. “El objetivo es que los clubes y los deportistas tengan mejores espacios para entrenar y competir y que podamos seguir creciendo también como ciudad deportiva”, ha señalado Cavada.