Nueva movilización de los trabajadores de Navantia en San Fernando, esta mañana han vuelto a salir a la calle para intensificar unas protestas a consecuencia de la ausencia de avances en la negociación del convenio colectivo y por la carga de trabajo. Ha habido paro de dos horas y quema de material, no descartan la huelga.

Según ha indicado en Onda Cero el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, José Esteban Cruz, en la actualidad no hay avance en el convenio y la empresa no ha propuesto nada en relación al plan estratégico, además intenta dividir a los trabajadores porque ofrecen mejoras a un grupo a otros no.

Hace unos días se reunieron con la alcaldesa de San Fernando, con Patricia Cavada, y van a volver a hacerlo el día 24 de mayo para que escuche sus reivindicaciones. Por otro lado, el jueves y el viernes de la próxima semana se van a reunir con la empresa y en función del resultado de este encuentro informarán si continúan con las movilizaciones, además la huelga no está descartada, pues es una de las acciones del planning que tienen preparado.