Mara Rodríguez: "Nosotros advertimos que algo fallaba en la adjudicación del contrato de limpieza"

El PSOE de Cádiz cree que la falta de justificación de los costes salariales y los costes de las mejoras ofrecidas en el contrato solicitados por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cádiz sobre el contrato de limpieza corresponde con los motivos que dio la formación para votar en contra del nuevo contrato municipal. Así lo ha analizado Mara Rodríguez, portavoz del PSOE de Cádiz en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz.

En la mesa de contratación municipal l la representante socialista es la concejala Rosa de la Flor. "Advertimos que la oferta era excesivamente baja y que la empresa no la justificó suficientemente”, ha señalado la representante que espera que el informe de Medio Ambiente sobre esta empresa "sea más escrupuloso al valorar la justificación”. “La realidad es que está falta de gestión no ha hecho más que ralentizar aún más un proceso que ya lleva cinco años de retraso, que tiene en una situación de incertidumbre a los trabajadores del servicio, y a una ciudad que no está recibiendo un servicio adecuado de limpieza y recogida de residuos”.