Mara Rodríguez: "Las ejecutivas se convertían en auténticos consejos de guerra contra nosotros"

El tablero político de Cádiz saltaba ayer por los aires a las once de la mañana. La hasta ahora portavoz del PSOE de Cádiz en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, dimitía de todos sus cargos y entregaba su acta por sorpresa. Junto a ella, los concejales Rosa de la Flor y Javier Ramírez también abandonaban el consistorio por, aseguran "sentirse perseguidos" por la dirección local del partido.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Rodríguez apuntaba directamente al futuro secretario general de los socialistas gaditanos, José Ramón Ortega, de ser el principal responsable de la mala relación entre el grupo municipal y la ejecutiva del partido. Rodríguez aseguraba que el momento elegido para anunciar esta decisión era el idóneo porque, asegura "así no se interpreta con otro sentido".

"La responsabilidad debe ser extensiva"

La ex portavoz socialista cree que el partido "necesitaba despertar" y ha acusado a sus compañeros de partido de mantener una actitud equidistante con respecto a esta situación, que denuncia Mara Rodríguez que "no es nueva". Según Mara Rodriguez, la responsabilidad debe ser extensiva y ese es, según la socialista, "el problema de la agrupación local de Cádiz, donde hay muchos grupos y cada uno mira para su lado".

Mara Rodriguez ha explicado además que han sufrido mucho a la hora de intentar que todos fueran a una.

Cuando sacamos los resultados que sacamos, la gente se sorprende

Mara Rodríguez ha querido agradecer las "innumerables" muestras de cariño recibidas ayer pero también ha acusado a compañeros que "no han entendido la decisión": "En los partidos se tienen ideologías y principios y si eso no se puede mantener hay que tener dignidad", defiende la ex concejala socialista. "Nosotros vamos a estar comprometidos con la ciudad pero desde nuestros puestos de trabajo", asegura Mara Rodríguez.

"La celebración del congreso mañana no es adecuada teniendo en cuenta la situación sanitaria"

Sobre las declaraciones de Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general de los socialistas de la provincia de Cádiz, en las que aseguraba que "desconocía la situación", asegura la ya ex portavoz socialista que "manifiesta un desconocimiento o un conocimiento que no quiere revelar" sobre una situación "que es por todos conocida".

Sobre la celebración del Congreso local donde saldrá elegido mañana el nuevo secretario de los socialistas de Cádiz, Rodríguez ha asegurado que "no tiene muchas ganas" de acudir al encuentro pero que no acudiría por la situación sanitaria: "la sede de Gaspar del Pino es pequeña y no es conveniente celebrar un encuentro masivo con las actuales condiciones sanitarias", denuncia Mara Rodríguez.