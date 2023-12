La Junta de Andalucía asegura que sí se están realizando autopsias en Cádiz

Sí se están haciendo autopsias en la provincia de Cádiz. Es la respuesta de fuentes de la Junta de Andalucía tras la denuncia de UGT que aseguraba que se había paralizado la realización de autopsias en la provincia. En respuesta a Onda Cero Cádiz, denuncian un empeoramiento progresivo de este servicio que presta el Instituto de Medicina Legal. "No es cierto que se hayan dejado de hacer autopsias", denuncian defendiendo que ayer no había cadáveres porque el domingo no se produjeron levantamientos.

Este martes sí hay cuerpos y se han practicado las autopsias correspondientes. Junta de Andalucía asegura el IML de Cádiz tiene tres auxiliares de autopsias: uno jubilado y dos de baja, la última este lunes. La Consejería de Salud habría intentado cubrir las bajas pero aseguran que se han encontrado "que en varios casos han renunciado al puesto antes o tras la incorporación". La Junta de Andalucía dice que mañana mismo está prevista la incorporación de un interino para cubrir una de las bajas y se continúan con las gestiones para cubrir las bajas tras las renuncias.

Un problema endémico

Sobre la demanda de elevación de categoría del personal de autopsias, aseguran que "es un problema que viene arrastrándose durante años y que este Gobierno ha solucionado". Restaría solo la inscripción y registro del VI Convenio para que se puedan aplicar estas modificaciones, que ya aparecen en el presupuesto 2024. En cuanto a la acumulación de cadáveres, aseguran que es una situación denunciada desde hace meses y que ha obligado a aumentar el número de plazas para cadáveres con la funeraria que tiene concesionado este servicio. El IML tiene la obligación de custodiar los cadáveres hasta que el juzgado que corresponda dé la orden de que puede ser enterrado o incinerado.