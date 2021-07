Juan José Ortiz: "El Gobierno no sabe que colorines poner a las plazas de aparcamiento que quedan en Cádiz"

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juan José Ortiz, ha criticado hoy la falta de alternativas a la falta de aparcamiento que hay en el municipio. "El malestar generalizado que hay en la ciudad con las nuevas zonas de aparcamiento regulado tiene un solo origen", ha señalado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que ha reseñado criticando "una campaña de desinformación sobre la creación de supuestas bolsas de aparcamiento que ya existían".

“El problema es que Kichi ha eliminado más de 2.500 plazas de aparcamiento desde que llegó a la Alcaldía -tal y como se reconoció en un Consejo de Administración de EMASA-, y a las que quedan ya no sabe que colorín ponerle porque no tienen un plan de movilidad sostenible para Cádiz y están causando un verdadero caos en toda la ciudad”, ha señalado Ortiz que ha advertido que vienen avisando desde hace años que la política de movilidad sostenible del actual Equipo de Gobierno "va directamente al desastre con la eliminación constante de plazas de aparcamiento sin crear alternativa alguna".

“Que nosotros apoyamos la creación del carril bici lo demuestra los kilómetros ejecutados antes de 2015 y los proyectos que se quedaron por licitar. Y lo que teníamos también claro es que era el carril bici el que se tenía que adaptar a la ciudad y no al revés. Que impere la destrucción de plazas de aparcamiento en todo el centro, que se criminalice al vehículo particular o se penalice el uso del ciclomotor no es justificable lo vendan como lo vendan”, ha señalado Juan José Ortíz.