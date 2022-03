González reclama a la Junta que de luz verde a las normas sustantivas urbanísticas

“Llevamos cinco meses de retraso en la redacción de las Normas Sustantivas”. Así de contundente se ha mostrado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha comparecido en rueda de prensa para exponer la situación urbanística en la ciudad tras la caída del Plan General en septiembre de 2021 y la vuelta a las Normas Subsidiarias de 1987. “Al día siguiente de recibir la notificación de la caída del Plan, es decir, el 10 de septiembre, le pedimos a la Junta la creación de una mesa para agilizar la redacción del Plan General y para otras herramientas como unas Normas Sustantivas que le dieran vida a los suelos urbanos”, ha recordado la delegada de Urbanismo, quien ha incidido en que “las actuales Normas Subsidiarias de 1987 son obsoletas desde el punto de vista físico y de legalidad”.

En este sentido, hay que recordar que, tras solicitarlo el 10 de septiembre y reiterarlo el 11 de octubre, finalmente tuvo lugar la primera reunión de esta mesa el 29 de octubre, en la que el Ayuntamiento volvió a solicitar la redacción de las Normas Sustantivas a la Junta, única administración competente en la materia. “Si de nosotros fuera competencia, las Normas Sustantivas ya estarían en vigor”, ha aclarado González, quien ha lamentado que “ese mismo día nos respondieron que no porque se iba a aprobar la nueva Ley del Suelo (LISTA) y entendían que no eran necesarias”. “Y el 25 de noviembre, día en el que iba al Pleno municipal una propuesta para pedir las Normas Sustantivas, la directora general de la Consejería de Ordenación del Territorio nos llama para una reunión el 1 de diciembre, en la que nos insistieron en que, una vez aprobada la LISTA, no se iban a redactar las Normas”, ha incidido la edil, quien ha añadido que “se le informó a la Junta de la inestabilidad de la aplicación de la Ley, ya que hace multitud de referencias a los reglamentos, que a día de hoy aún no han sido aprobados”.

“Para colmo, tal y como ya dijimos en su día, la LISTA podía ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, tal y como acaba de suceder tras el recurso presentado por 50 diputados”, ha resaltado la delegada de Urbanismo, quien ha añadido que “la propia Ley tenía un informe del gabinete jurídico de la Junta en el que ponía en entredicho ciertos artículos y que han sido recurridos”. “En definitiva, hemos perdido cinco meses, porque le planteamos a la Junta la redacción de las Normas Sustantivas para su revisión y aprobación si lo estimaban conveniente”, ha insistido Ana González, quien ha lamentado que “la negativa de la Junta a las Normas Sustantivas no es una negativa a este Gobierno municipal, porque todos los grupos políticos municipales han apoyado esta propuesta, a excepción del PP”.