Francisco San José (Interempresas Airbus): "La dirección de Airbus no va a marcarnos el paso de la negociación"

Horas decisivas para el futuro de Airbus Puerto Real que se debaten en Madrid. Las reuniones entre la dirección y el Comité Intercentros de la compañía a nivel nacional se suceden para intentar alcanzar un acuerdo para evitar el cierre de la planta y el despido de los trabajadores, además de la sangría que puede suponer en el tejido de las empresas auxiliares de la comarca. El presidente del Comité Interempresas de Airbus España, Francisco San José, ha rechazado en Más de Uno Bahía de Cádiz los plazos impuestos por la dirección de la compañía, que establecían que este 30 de junio debía haber un acuerdo.

Expirado el ERTE que afectaba a la plantilla de la compañía, las conversaciones parecen encalladas. "No vamos a permitir que nos marquen el paso", ha denunciado San José que exige garantías de mantenimiento del empleo. "Las prisas no son buenas consejeras", defiende el líder sindical que comprende que la ciudadanía gaditana quiere ver ya "pasos andados" para resolver este conflicto laboral. San José pide a la dirección "que trabaje" y que exprese "compromisos concretos" con hitos, fechas y garantía de carga de trabajo en las plantas españolas.

Sobre el centro 4.0: "La empresa debe presentar un plan concreto"

Francisco San José rechaza los traslados forzosos porque considera imprescindible el arraigo de los trabajadores a su tierra. Sobre el centro tecnológico 4.0 propuesto por la compañía, Francisco San José ha asegurado que "tiene que haber un plan concreto" que garantice el trabajo en ese futuro proyecto. Si no hay esos condicionantes y ese proyecto claro, asegura que "no habrá acuerdo". No obstante, tras la noticia de la firma con Airbus de un contrato programa de 3.500 millones de euros para desarrollar proyectos en España, el líder sindical cree que tan solo hace falta "voluntad política" para que estos contratos se traduzcan en una redistribución efectiva de la carga de trabajo en las plantas que la compañía posee en España.