El FIT de Cádiz tendrá Plan Director para los próximos cuatro años

El Festival Iberoamericano de Teatro tendrá un Plan Director que marcará la línea a seguir por la dirección del certamen en los cuatro próximos años. Así se ha acordado esta mañana en el Pleno del Patronato del FIT -celebrado vía telemática- con los votos a favor de los representantes del Ayuntamiento de Cádiz, el Ministerio de Cultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Diputación de Cádiz y la Universidad de Cádiz y la abstención de la representante de la Junta de Andalucía. Este Plan Director deberá ser cumplido por parte de la dirección artística del Festival y será publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz.

En la reunión, asimismo, los directores del certamen, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun han presentado al pleno del mismo la memoria correspondiente a la pasada edición del FIT de Cádiz, en la que se ha hecho un amplio repaso a todos los aspectos relacionados con la ejecución de la XXXV edición del certamen, desde la programación hasta los encuentros profesionales, pasando por las vías de financiación y gestión, los públicos y el apartado de comunicación. A continuación, el interventor delegado de la Fundación Municipal de Cultura ha presentado la liquidación del presupuesto de la citada edición. En el punto correspondiente a la resolución de la convocatoria de la Dirección del Festival, aunque estaba incluida en el acta de la última sesión aprobada por todos los miembros del Patronato, la secretaria del Patronato ha dado lectura de nuevo a todo el procedimiento que se llevó a cabo y que finalizó con la elección del proyecto de Isla Aguilar.

Se publicará en el portal de transparencia

Por último, en ruegos y preguntas, Lola Cazalilla ha presentado la propuesta de la Mesa de Teatro, que solicitaba la publicación del proyecto de dirección ganador en el portal de transparencia municipal. La concejala de Cultura ha señalado que, a pesar de que por la convocatoria no hay obligación de hacerlo, el equipo de Gobierno municipal -dado su compromiso con la transparencia y desde un punto de vista ético- no tendría inconveniente alguno en publicar los tres trabajos finalistas, con la autorización previa de sus autores. No obstante, tal y como le trasladó en su momento a la Mesa de Teatro, ha presentado esta petición ante el Patronato para que sea éste el que tome la decisión final. Tras las deliberaciones e intervenciones, se acuerda, con el voto a favor de los representantes del Ayuntamiento, Ministerio de Cultura, AECID, Diputación y UCA y la abstención de la representante de la Junta de Andalucía optar por la elaboración por parte del Patronato de un Plan Director a cuatro años, realizado a partir del proyecto ganador de dicha convocatoria, y que deberá ser cumplido por parte de la dirección artística del Festival. Este Plan Director se publicará íntegramente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz.