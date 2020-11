En Cádiz

El paseo 'por el lado salvaje' de Cádiz de Emilio Rivas, este fin de semana en el FIT

El gaditano Emilio Rivas presenta en Más de Uno Cádiz la obra 'Take a walk on the wild side':una pieza ‘en trayecto’, un recorrido por la ciudad, una propuesta que se reinventa cada vez que se lleva a un lugar diferente. Después de haberla realizado en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid, el artista gaditano Emilio Rivas la recrea en y para su propia ciudad, siendo la primera vez que presenta su trabajo en Cádiz.