Un ex-Delphi, ante la crisis de Airbus: "No entendemos como cuando quieren cerrar Puerto Real, abren en Getafe"

La crisis de la industria gaditana lleva años enraizada: desde la crisis de Delphi en 2007, un declive lento pero continuado ha sacudido al tejido industrial de la Bahía de Cádiz. Fernando Catalán bien conoce lo que ha pasado: ex trabajador de Delphi, sus hijos han tenido que emigrar a trabajar en plantas fotovoltaicas ante la falta de trabajo en la provincia. En Más de Uno Bahía de Cádiz le preguntamos sobre el estado de la industria gaditana y lo que puede suponer el cierre de la factoría.

Coincide en el planteamiento de que el principal problema está presente en los jóvenes que, estando preparados deben emigrar fuera de Puerto Real y de Cádiz. "O se van fuera o no trabajan", considera Catalán que pone como ejemplo a su propio hijo. No obstante, Fernando considera que puede repetirse la crisis económica que vino derivada del cierre de la factoría Delphi: "son muchos empleos en juego", cree el representante vecinal que apela al diálogo para que no se consume la clausura.