De la Encina responde a Germán Beardo: "Se atribuye logros que no le corresponden"

El secretario general del PSOE de El Puerto de Santa María y candidato a la alcaldía, David de la Encina, ha asegurado que los proyectos que se están ejecutando ahora en la ciudad son el 'legado' de su legislatura. Así, el ex alcalde de la ciudad ha replicado la entrevista que el alcalde portuense, Germán Beardo, ofreció este martes en Más de Uno Bahía de Cádiz explicando que su gobierno había adjudicado la obra del proyecto 'Ciudad Amable'.

El socialista ha asegurado que durante su mandato “dejamos en la caja del Ayuntamiento 29 M€ en subvenciones para proyectos importantes como la Edusi, la Ciudad Amable, el Museo de Cargadores a Indias, el Museo Municipal o la ITI para la barriada de Los Milagros; además de haber trabajado el Peprichye, que dejamos prácticamente para rematar”. Por eso, cree De la Encina que es "especialmente grave el afán de Germán Beardo de atribuirse logros que no le corresponden. Logros que no ha conseguido ni ha trabajado porque tanto él como su socio Curro Martínez se han comido 4 años de desgobierno no haciendo nada".

"Se atribuyen logros de otros"

David de la Encina ha asegurado que el alcalde "miente porque el proyecto estaba ya resuelto": el ex regidor portuense asegura que el proyecto Ciudad Amable se consigue en 2018 estando el Partido Socialista en el Gobierno, cuando se obtiene una subvención de un 1.200.000 euro de la Junta de Andalucía. Además, también asegura que durante su mandato se consiguió la financiación de la Edusi para transformar la Ribera del Río, la Bajamar y el paseo del Río Guadalete.