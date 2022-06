Elecciones Andalucía: El ex presidente Zapatero defiende en Sanlúcar las políticas sociales "de progreso" del PSOE

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado esta tarde en un mitin en Sanlúcar de Barrameda, tierra natal de la cabeza de lista del PSOE por la provincia, Irene García, donde ha reflexionado sobre “las cosas que permanecen” y ha ensalzado, en ese marco el papel histórico jugado por la lucha por la autonomía andaluza. “Mirar a Andalucía es entender la España contemporánea”, ha recalcado para agradecer “lo que ha hecho Andalucía por la España, por el equilibrio entre identidad propia y proyecto común”. Rodríguez Zapatero ha subrayado que “en la España democrática, Andalucía ha representado la aspiración más igualitaria” y ha recordado que “la contraseña de la democracia es la igualdad” y que “el referéndum del 28F hizo iguales a los españoles”. “Andalucía fundó la España democrática”, ha zanjado.

Aunque Andalucía es para el ex presidente “una cultura de culturas asentada”, “esta historia muy reciente sí que permanecerá y el pueblo andaluz ha seguido demostrando que es la sociedad más luchadora a favor de la igualdad, lo hizo sin revancha, sin resentimiento, pasó de ser un pueblo olvidado a ganar la dignidad en las urnas y a través de la palabra”. En ese hilo conductor de su intervención sobre todo “eso que permanece”, Rodríguez Zapatero se ha referido al “matrimonio estable del PSOE con la sociedad andaluza durante 37 años y ha apelado a “sentirse muy orgullosos de esa tarea”. “De aquí ha emergido el equilibrio de España en el hecho autonómico, la llegada de la alta velocidad primero aquí, de aquí ha emergido el mejor feminismo, una sociedad organizada de mujeres con una fuerza imparable”, ha destacado. Al mismo tiempo, ha resaltado ese rol del PSOE subrayando que “tenemos que tener una gran tranquilidad por haber liderado a la sociedad andaluza en el destino de la historia española democrática”. “Siempre abriendo el camino en la incesante lucha que es la Historia, en favor de los derechos y abolir las discriminaciones”, ha indicado advirtiendo de que “hay que ir un paso por delante”. “Nosotros siempre lo hemos hecho en lo que afecta a la igualdad de las autonomías, en los derechos en relación con el medio ambiente y la naturaleza”, ha dicho.

"Venimos de lejos y vamos a llegar muy lejos"

“Ahora la pregunta es 40 años después con el país que hemos construido, España del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, cuáles son los nuevos horizontes”, plantea para emplazar al PSOE a seguir abriendo camino en derechos “como hicimos con el matrimonio entre personas del mismo sexo, las pensiones, otros nos han acompañado después, la educación pública universal, los derechos de las personas discapacitadas para que no estuviesen desatendidas, la educación de 0 a 3 años con las primeras escuelas, ahora acabamos de aprobar el derecho a una muerte Digna, siempre abriendo posibilidades”. Para el ex presidente del Gobierno ahora hay dos retos por delante, “un futuro de una sociedad sin tantas desigualdades y una sociedad que no acabe con la naturaleza”. Y en este sentido, ha llamado la atención, “si estas elecciones dan como resultado que no pasa nada y el Gobierno que salga elegido no haga nada, seguramente perderemos un tiempo histórico en este asunto”. “Venimos de lejos y vamos a llegar muy lejos”, ha declamado recordando los inicios del PSOE “con 13 tipógrafos y un zapatero y desde entonces las páginas por la libertad las hemos escrito nosotros”.