Domingo Villero: "La sombra que se ciñe en Airbus es infundada: pocas plantas tienen su solvencia técnica"

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, cree que "la sombra" que se cierne sobre Airbus Puerto Real y que plantea una inviabilidad de la planta "es infundada" ya que hay pocas plantas, a su juicio, que cuenten con la solvencia técnica y situación como la que cuenta la planta de Puerto Real. Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, donde ha defendido la propuesta que se ha aprobado en el último Pleno del Ayuntamiento de Cádiz donde se aprobó una declaración institucional en defensa de la planta puertorrealeña.

Villero es consciente de la importancia de Puerto Real como polo industrial en la Bahía de Cádiz, ya que de ello dependen muchas empresas locales en Cádiz que trabajan en los sectores auxiliares. El concejal no adscrito cree que es muy importante lo que sucede alrededor de Airbus, ya que su impacto es más que local por lo que elevó una moción para la defensa política de esta planta. El edil está satisfecho por la aprobación de esa declaración institucional aprobada por todos los grupos políticos: "es lo que toca", considera Villero.

Villero, crítico con el Gobierno con su gestión de las ayudas a autónomos

El edil no adscrito se ha mostrado especialmente crítico con la gestión que el gobierno local ha realizado de las ayudas a autónomos que anunció ya hace más de un año y que, según Domingo Villero, todavía no se han hecho efectivas. El concejal asegura que unas ayudas de emergencia deben gestionarse "de emergencia", por lo que "no es de recibo" que tras un año no se hayan ingresado en las cuentas de los trabajadores autónomos. Una crítica que se suma a una larga lista de peticiones que el concejal realizó en el Pleno ordinario y que considera son fruto de "la mala gestión" del Gobierno local, como por ejemplo los 2,2 millones de euros que se deben abonar a la empresa gestora del transporte urbano de Cádiz en concepto de déficit del 2018 y que, podría haberse evitado con un nuevo pliego.