Antonio Sanz critica el abandono del Gobierno de España en materia de infraestructuras para Cádiz

El vicesecretario de Coordinación Institucional del Partido Popular de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado este martes el “maltrato” del ministro de Fomento, Oscar Puente, a la provincia de Cádiz ante la falta de infraestructuras básicas para el progreso de los gaditanos, asegurando que desde el PP “pedimos y exigimos justicia”. En declaraciones a los medios de comunicación en la Feria de Jerez de la Frontera, Antonio Sanz ha lamentado que Sánchez sea el “cortocircuito” de la provincia al frenar las oportunidades de futuro de la zona poniendo como ejemplo la ciudad jerezana. Junto con la alcaldesa María José García Pelayo, el vicesecretario ha afirmado que el Gobierno de Sánchez niega de nuevo “el futuro de las infraestructuras fundamentales de comunicaciones que nos pueden hacer progresar”.

“Sánchez maltrata a la ciudad de Jerez y maltrata a la provincia de Cádiz”, ha insistido ante la negativa a que el tercer carril de la AP-4 llegue a Jerez de la Frontera. “Ahora nos dicen que hasta el 2027 no empieza la obra y no llegará a la provincia. Tenemos que exigir y reclamar justicia con la ciudad y con la provincia”, ha añadido pidiendo al PSOE que se sume a la reclamación ante un “nuevo maltrato” a los gaditanos. Al respecto, ha lamentado también las últimas declaraciones del ministro Puente ante la falta de infraestructuras que sufre Andalucía. “Si dice que Cataluña tiene que elegir una infraestructura como nos ha dicho a nosotros, el ministro ya no lo sería porque ya lo hubiera cesado Sánchez”. “Le pido respeto. Es un ministro provocador que viene a Andalucía a faltarnos el respeto”, ha resaltado ante su negativa al tren de la Costa del Sol, al fin del peaje en Málaga o la llegada del AVE a gran parte de Andalucía.

Una gestión -ha opinado- que contrasta con el Gobierno de Juanma Moreno que “sí demuestra su compromiso por la provincia”. En este sentido, ha valorado la “alianza imparable” de Juanma Moreno y la alcaldesa María José García Pelayo que trabajan diariamente para mejorar la vida de los jerezanos y su futuro.